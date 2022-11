PF e PM fazem megaoperação em Mãe Luíza, em Natal, com uso do helicóptero Potiguar 1

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje (8), uma operação policial no bairro de Mãe Luiza. A informação foi trazida em primeira mão pelo repórter Sérgio Costa, no O Povo no Rádio.





Além de PM e da PF, a operação contou com o apoio do helicoptero Potiguar 1. O bairro de Ponta Negra seria outra região do Estado onde estaria havendo a operação, com cumprimento de mandados de busca e apreensão e também de prisão.





Ainda não se sabe o motivo da operação, mas informações extraoficiais apontam que estejam relacionadas ao combate ao tráfico de drogas. Logo nas primeiras horas da manhã, com a chegada das viaturas a região, foram ouvidos fogos de artifício, atitude comum quando se tem operações no morro. Também teria havido a utilização de bombas de efeito moral. As informações são do Portal 96.





(Terra Brasil Noticias)