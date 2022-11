Polícia apreende adolescente que planejava massacre em escolas do DF

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), suspeito de planejar massacres em escolas em Sobradinho. O flagrante ocorreu nessa terça-feira (29).





As investigações da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) descobriram que dois perfis nas mídias sociais teriam publicado ameaças a estudantes de dois colégios na região administrativa.





A PCDF começou as apurações e identificou o adolescente responsável por fazer as ameaças.





Em depoimento, o adolescente alegou ter feito as postagens para “brincar” e que não pretendia executar o plano. Além disso, informou que foi aluno do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 4, um dos colégios mencionados na publicação. No entanto, abandonou os estudos.





