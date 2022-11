Polícia Civil prende em flagrante suspeito de importunação sexual contra mulher em Sobral

Uma ação rápida da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de importunar sexualmente uma mulher em via pública, no bairro Centro, em Sobral – pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (17), momentos após o registro do crime, que foi flagrado por uma câmera de segurança.





A vítima, uma mulher que estava trabalhando em um estabelecimento comercial, foi importunada pelo suspeito que passava pela calçada. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Municipal de Sobral, que após tomar conhecimento da ocorrência e com o auxílio das imagens da câmera de segurança, identificou Sebastião Felipe Carneiro Siqueira (30) como sendo o autor do crime.





Felipe Siqueira foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado em flagrante por crime de importunação sexual. Após o procedimento, o homem foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário onde encontra-se à disposição do Poder Judiciário.