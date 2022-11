Preso em Juazeiro Guarda Municipal que matou mototaxista com 10 tiros após briga no trânsito

O Guarda Civil Municipal, Maykonn Kell de Sousa Costa, 38 anos, foi preso na manhã da última sexta-feira, dia 11, em Juazeiro do Norte. Ele é acusado de matar Francisco Ednaldo Venâncio Lopes, de 57 anos, o mototaxista “Formiguinha”, por conta de uma briga no trânsito. O crime aconteceu no início da tarde do dia 22 de julho, feriado municipal em decorrência dos 111 anos de emancipação política de Juazeiro.





Os dois tinham acabado de travar uma discussão no trânsito e o mototaxista, que residia na Rua José Marinho Silva (Triângulo), estava perto da Lanchonete Acalanto na Rua São Paulo (Salesianos) quando foi surpreendido pelos disparos. “Formiguinha” foi morto com dez tiros de pistola calibre 9 milímetros e o GCM Maykonn, acusado crime, desapareceu de Juazeiro. Inclusive, a sua prisão temporária já tinha até sido convertida numa prisão preventiva.





Somente na sexta (11) ele se apresentou no Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da 20ª Delegacia Regional de Polícia Civil quando ficou preso. O Guarda Municipal Maykonn terminou submetido a exame cautelar na Perícia Forense de Juazeiro e recolhido à cadeia pública estando à disposição da justiça. A Polícia Civil aproveita para divulgar o número WhatsApp (3572.1736) do Núcleo de Homicídios a fim de acolher denúncias sobre crimes garantindo sigilo em relação à fonte.





