TRAGÉDIA: BEBÊ E O PAI MORREM ABRAÇADOS EM ACIDENTE EM ASSARÉ/CE

Uma colisão de motos no início da noite deste sábado deixou o saldo de duas pessoas mortas e outras duas feridas. Foi por volta das 19 horas na estrada do Sítio São Félix na zona rural de Assaré em cujo local morreram abraçados o motorista de ônibus e agricultor José Paulino da Silva Xavier, de 43, o “Zé Bom” e o seu filho Murilo Tavares Paulino, de 2 anos.





Eles trafegavam numa moto Honda CG 150 Start de cor vermelha e placa QDR-1962, inscrição do Pará, quando houve a colisão com outra no caso uma Honda CG Titan MIX 150 ES de cor preta e placa NUZ-4309, inscrição do Ceará. Esta última era conduzida pelo agricultor Raimundo Alexandre Monteiro, de 24 anos, sendo todos residentes no Sítio Catolé na zona rural de Assaré.





Este foi socorrido em estado grave ao hospital local de onde terminou transferido ao Hospital Regional do Cariri em Juazeiro. O mesmo está na UTI juntamente com a professora Renata Vieira Tavares, esposa de “Zé Bom” e mãe de Murilo, a qual viajava na garupa da moto. Uma patrulha da PM com o Sargento Nunes, os Cabos Brito e Aluizio e o Soldado Angelo estiveram no local adotando as providências, sendo as duas motos recolhidas ao pátio da Delegacia de Assaré.





Portal Miséria