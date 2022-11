PRF: Caminhoneiros contra Lula bloqueiam 271 trechos de rodovias federais

Os bloqueios de rodovias por caminhoneiros contra Lula (PT) entraram no segundo dia nesta terça-feira (1º). De acordo com a PRF, existem 271 pontos com vias obstruídas nesta manhã.





Na segunda, os bloqueios haviam ocorrido em ao menos 23 Estados e no DF, em 338 pontos.





Ainda na madrugada de hoje, os ministros do STF formaram maioria para confirmar a decisão individual de Alexandre de Moraes, que determinou à PRF e às PMs o desbloqueio das rodovias.





A PRF informou, no início desta manhã, já ter desfeito 192 manifestações em rodovias federais, mas não detalhou onde.





(Gazeta Brasil)