Ditador da Venezuela, Maduro diz ter conversado com Lula para "retomar" agenda Venezuela-Brasil

Na 1ª postagem, Maduro diz que teve uma “boa conversa” com Lula e ambos concordaram “em retomar a agenda de cooperação binacional entre nossos países”.





Na outra postagem, Maduro disse que Lula enviou “sua saudação e compromisso a todo o povo venezuelano”.





“Estamos dispostos a trabalhar arduamente para fortalecer a América Latina e o Caribe e para o desenvolvimento econômico e social de nossos povos”, disse o ditador.





Nas duas postagens, Maduro postou fotografias com Lula. A relação de Lula e do PT com Hugo Chávez, ditador morto em 2013, e Maduro sempre foi estreita, até 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

El Presidente @LulaOficial envió su saludo y compromiso a todo el pueblo venezolano. Tenemos la voluntad de trabajar duro por el fortalecimiento de América Latina y el Caribe y por el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. pic.twitter.com/jVuWoEQg0w — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 31, 2022