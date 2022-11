PRF diz que não há mais pontos de bloqueio em rodovias no Brasil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, na noite desta quinta-feira (3), que não há mais bloqueios em rodovias pelo país. No entanto, até as 20h50, ainda existiam 24 interdições em cinco estados. À tarde, o número já havia diminuído para 28 as interdições e o número de bloqueios para dois.





No total, 936 manifestações foram desfeitas, segundo a corporação. Desde segunda-feira (31/10), apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) impedem o tráfego em diversas rodovias pelo Brasil em protesto pelo resultado das eleições.





Veja a lista de interdições:

2 no Amazonas;

1 no Mato Grosso do Sul;

7 no Mato Grosso;

6 no Pará;

8 em Roraima.

Com informações de Metrópoles