VÍDEO: Turista brasileiro morre esmagado em caverna na Argentina

“Meu deus do céu! Não vão, volta todo mundo!”, diz um outro brasileiro que filmava o momento.





A embaixada do Brasil na Argentina informou que a polícia local de Ushuaia comunicou a morte do brasileiro, que não estava com seus documentos. “Ali se supôs que o homem tinha aproximadamente 30 anos, estava em viagem solo no país e que residiu em um motorhome num camping municipal de Río Pipó”, informou a guarda local.





Segundo o jornal La Nacion, as autoridades do Parque Nacional advertem sobre os perigos de colapso da região desde 2021.





Com informações de CNN