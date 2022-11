Sistema Paraíso é agraciado pelo “Prêmio Top Excelência Empresarial”

O Sistema obteve o primeiro lugar na categoria Rádio em preferência do público.

O Sistema de Comunicação Paraíso foi agraciado na noite desta quinta-feira (17) com o Prêmio Top Excelência Empresarial, que lista as empresas mais lembradas pelo público. O Sistema Paraíso obteve o primeiro lugar na categoria Rádio em preferência do público. A pesquisa foi realizada durante todo o ano de 2022 pela Agencia Nacional de Pesquisas Empresariais – ANAPE.





A solenidade de entrega do Prêmio aos agraciados aconteceu no Vinnas Buffet com a presença do Diretor da ANAPE, Klinger Sobral. Estiveram presentes no evento os diretores e representantes das empresas agraciadas com o prêmio, como também colaborados e profissionais da imprensa. O Coordenador de Programação de Rádio e TV do Sistema Paraíso, jornalista Leew Vasconcelos, representou a instituição e recebeu das mãos do Diretor da ANAPE, Klinger Sobral, o Prêmio Top Excelência Empresarial 2022.





Em sua fala de agradecimento, o representante do Sistema Paraíso falou sobre o projeto ousado da Radio Paraíso FM que teve inicio em 2020 e agradeceu a colaboração de todos que contribuíram para o sucesso desde o início até os dias de hoje e dedicou a conquista do Prêmio aos ouvintes de Sobral e região como também os ouvintes espalhados por todo o Brasil e o mundo e que todos os dias estão ouvindo a Paraíso FM, seja pelo rádio comum, aplicativo de áudio e também aos telespectadores que também assistem a programação através das plataformas de áudio e vídeo.





Por Edwalcyr Santos