“Fim da Censura?”: Elon Musk recupera contas banidas de Jordan Peterson e Babylon Bee no Twitter

Elon Musk começou a restabelecer as contas do Twitter que anteriormente estavam sujeitas a banimentos vitalícios, dando os primeiros passos em direção à sua promessa liberdade de expressão na rede social. Anunciado na sexta-feira, as primeiras contas afetadas pertencem ao autor Jordan Peterson, à comediante Kathy Griffin e à agência conservadora de paródias. A Abelha Da Babilônia.

A terceira conta, pertencente à comediante Kathy Griffin, foi banida apenas 11 dias antes, como parte da pressão de Musk contra a falsificação de identidade. Griffin se fez passar por Musk como parte de um tweet sobre as eleições de meio de mandato. Na época, Musk disse que Griffin teria permissão para voltar à plataforma se pagasse a taxa de US$ 8 pelo Twitter Blue.





Não está claro se mais reintegrações são iminentes, especialmente para o ex-presidente Donald Trump, ainda suspenso, que recentemente lançou sua campanha para reconquistar a presidência. Musk disse que a decisão sobre a proibição de Trump “ainda não foi tomada”.





Musk afirmou anteriormente que nenhuma decisão importante de moderação, incluindo reintegrações, seria tomada até que ele reunisse um conselho de moderação de conteúdo com “pontos de vista amplamente diversos”. Ele não mencionou o conselho no anúncio de hoje.





As reintegrações ocorrem em um momento de crise para a plataforma, que viu centenas de funcionários renunciarem após um ultimato emitido por Musk no início desta semana. Como resultado de demissões e desgaste contínuo, a força de trabalho geral da plataforma encolheu de 7.500 antes da aquisição de Musk para menos de 3.000 antes do prazo final de quinta-feira.





As partidas levaram a um caos significativo dentro da empresa. Depois de fechar os escritórios na quinta-feira, Musk enviou um e-mail aos engenheiros de software da empresa dizendo: “Qualquer pessoa que realmente escreva software, apresente-se no 10º andar às 14h de hoje”.





Via Portal CM7