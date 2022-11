Sobral em clima de Copa do Mundo

Vizinhos arrecadam dinheiro para preparar telão, churrasco e realizar arenas da Copa na porta de casa.

A poucos dias dos jogos deste ano, moradores dos Bairros Expectativa e Cohab 2 preparam uma decoração especial para acompanhar as disputas. Pinturas no asfalto e bandeirinhas presas ao postes homenageiam a Seleção Brasileira. Para todo o lado que se olhe, não tem como negar, Sobral já começa a respirar o clima da Copa. “Sou artista plástico, e fiz a pintura voluntária aqui na minha rua. Eu recebi somente o valor para comprar o material. Sou fã do meu Brasil”, declara o pintor Jonathan Feijão, empolgado com o trabalho feto no asfalto.

Jonathan Feijão pintando a taça da Copa do Mundo 2022 (Foto: Edwalcyr Santos).



Segundo a bancária Osiana Liberato, a tradição de ornamentar a rua para os jogos é antiga, entre os vizinhos; vem lá de 2002. Todos ajudam, tanto financeiramente, como na montagem das bandeirinhas e outros enfeites nas cores da bandeira. “Quem quiser vir assistir o jogo aqui na nossa arena, na Rua 9 da Cohab 2, sinta-se convidado, vamos colocar um telão, vamos vender uma cerveja bem geladinha, vai ter churrasco, enfim, quem quiser vir, pode ficar a vontade”, convida, animada.

Osiana Liberato (Foto: Edwalcyr Santos).



E a alegria para a chegada do Campeonato Mundial não fica apenas entre os vizinhos; os comerciantes também já estão lucrando com a quantidade de torcedores na cidade. “Eu sempre vendo camisas, quando tem jogos, mas ainda não estão saindo muito as de times. As camisas do Brasil tem saído muito, de todas as cores”, comemora o vendedor Célio Braz.

Célio Braz aproveita para lucrar durante os jogos (Foto: Edwalcyr Santos).



Por Ana Karine / Sistema Paraíso