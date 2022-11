Terremoto de magnitude 5,6 atinge a Indonésia e deixa ao menos 56 mortos

Ao menos cinquenta e seis pessoas morreram e mais de 700 ficaram feriadas após um terremoto de magnitude 5,6 atingir a Indonésia nesta segunda-feira (21). O epicentro ocorreu em Cianjur, na região ocidental de Java, a principal ilha do país e que fica a cerca de 75 quilômetros da capital do país, Jacarta.





Os dados são do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que registra tremores no mundo inteiro.





De acordo com as autoridades de Cianjur, há ainda centenas de desaparecidos, e dezenas de prédios foram total ou parcialmente danificados.





Houve também, ainda segundo as autoridades, muitos feridos por conta das réplicas – em apenas 2 horas após o tremor principal, a agência geofísica do país registrou 25 delas.





O tremor aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros e foi fortemente sentido na área metropolitana de Jacarta, que tem centenas de prédios comerciais.





Os arranha-céus da capital balançaram por mais de três minutos e alguns foram evacuados.





“Muitas pessoas também sofreram fraturas porque ficaram presas nos destroços dos edifícios”, disse o chefe de administração de Cianjur, Herman Suherman, ao canal Metro TV.





“Isso é de um hospital, há quatro hospitais em Cianjur”, afirmou Suherman.





“O terremoto foi tão forte. Meus colegas e eu decidimos sair de nosso escritório no nono andar com escadas de emergência”, disse Vidi Primadhania, funcionário público do sul de Jacarta.





A Indonésia é frequentemente atingida por terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis devido à sua localização no “Anel de Fogo”, um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico.





É incomum, no entanto, que os tremores sejam sentidos em Jacarta.





