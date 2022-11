Tite aponta para Andrés Sanchez antes de Brasil x Suíça: “Você me bancou”

Antes de a bola rolar para Brasil x Suíça, no aquecimento dos jogadores, o técnico Tite foi até próximo dos torcedores e apontou para o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. O treinador da Seleção fez um coraçãozinho na direção do dirigente e disse:





“Estou aqui por sua causa. Você me bancou”





Tite se refere a 2011, quando dirigia o Corinthians e o time foi eliminado na Pré-Libertadores para o Tolima. Na ocasião, apesar da pressão, Andrés bancou a permanência do treinador.





Depois disso, no mesmo ano, o Corinthians foi campeão brasileiro. No ano seguinte, venceu a Libertadores e o Mundial e a carreira do treinador deslanchou de vez.





GE