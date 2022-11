Juíza é suspensa por aparecer seminua em audiência online, VEJA VÍDEO

Uma juíza colombiana foi suspensa por três meses, sem recebimento de salário, após aparecer seminua durante uma audiência virtual. A notícia foi divulgada pelo portal Infobae, da Colômbia. Segundo o site, a Comissão Judicial Disciplinar do Norte de Santander decidiu na terça-feira, 22, que Vivian Polania faltou com respeito tanto sobre a função que exerce quanto aos presentes na audiência.





Durante a videoconferência, a juíza teria surgido deitada, vestindo apenas blusa e calcinha, fumando um cigarro. Ela participava de uma audiência relacionada a um atentado com explosivos dentro de uma brigada do exército, ocorrido em Cúcuta.





De acordo com a Comissão Judicial Disciplinar, a magistrada manteve sua câmera desligada por quase uma hora antes de ativá-la. Quando um advogado presente na audiência disse à juíza que sua câmera havia sido ligada, ela rapidamente desligou o dispositivo.





O comitê afirmou que a decisão de colocar Vivian em licença não remunerada até fevereiro foi tomada depois de decidido que ela não estava apta para desempenhar suas funções, pois não respeitou as partes na audiência e não cumpriu o código de vestimenta judicial. “Tal situação não condiz com o cuidado, respeito e circunspecção com que um juiz da república deve administrar a justiça, denotando clara falta de respeito por parte da servidora.”





Saúde mental





A UOL divulgou que, após o escândalo, a juíza teria dito que estava deitada porque teve uma queda de pressão. Em entrevista, disse que seu trabalho a deixou sobrecarregada e que, por isso, enfrenta problemas de saúde mental.





Ela também afirmou que há muito tempo é intimidada por seus colegas juízes e ameaçada com ações disciplinares pela sua aparência e pela maneira como se veste. Vivian já foi investigada por compartilhar fotos de lingerie. Ela também teria revelado que, quando começou a trabalhar em Cúcuta, não suportava usar calças devido ao calor intenso, então optou por usar shorts e camisetas. “Cansei de agradar as pessoas em detrimento da minha paz de espírito”, afirmou.