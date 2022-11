TRAGÉDIA: Turista brasileiro morre na Argentina após ser atingido por placa de gelo em caverna; VEJA VÍDEO

Dennis Cosmo Marin, um turista brasileiro de 37 anos que se aventurava em Ushuaia, cidade turística na Argentina, morreu após ser atingido por uma placa de gelo que se desprendeu do teto de uma caverna na quarta-feira (2).





No vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o brasileiro entra na caverna e é atingido pelo bloco de gelo.





“Meu deus do céu! Não vão, volta todo mundo!”, diz um outro brasileiro que filmava o momento.





A embaixada do Brasil na Argentina informou que a polícia local de Ushuaia comunicou a morte do brasileiro, que não estava com seus documentos. “Ali se supôs que o homem tinha aproximadamente 30 anos, estava em viagem solo no país e que residiu em um motorhome num camping municipal de Río Pipó”, informou a guarda local.





Segundo o jornal La Nacion, as autoridades do Parque Nacional advertem sobre os perigos de colapso da região desde 2021.





Ushuaia abriga um dos complexos de esqui da Argentina e fica no arquipélago da Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul, conhecido como “fim do mundo”.





O Itamaraty informou, em nota que “vem prestando a assistência cabível à família da possível vítima”, estando em contato com as autoridades locais.





Leia a nota do Itamaraty na íntegra





O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires, vem prestando a assistência cabível à família da possível vítima, em coordenação com as autoridades locais e em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local.





Em observância ao direito à privacidade e ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, informações detalhadas poderão ser repassadas somente mediante autorização dos familiares diretos. Assim, o MRE não poderá fornecer dados específicos sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros.