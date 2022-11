POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR CUMPREM MANDADO DE PRISÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SOBRAL

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou no cumprimento de um mandado de prisão temporária, em desfavor de um homem suspeito de homicídio qualificado. A prisão ocorreu nessa sexta-feira (4), no município de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Equipes de policiais civis do Núcleo de Homicídio e Proteção a Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, com apoio da PMCE da região, deram início às diligências após a expedição do mandado de prisão temporária expedido pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito com sede em Sobral, em desfavor de Rafael Anderson Lima da Silva (21). O homem estava foragido e foi encontrado no município de Sobral.





O crime





Após um trabalho investigativo, a Polícia Civil colheu informações sobre o paradeiro de Rafael Anderson. Ele é suspeito do homicídio de um homem de 34 anos. No dia 25 de junho deste ano, ele atirou contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos. O fato ocorreu em via pública do bairro Sumaré. A vítima tinha antecedentes por tentativa de homicídio e furto de carga.





À época, equipes da PC-CE, da PMCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local, onde colheram indícios que auxiliaram nas investigações.





Rafael foi capturado na tarde dessa sexta-feira e conduzido à Delegacia Regional de Sobral, onde ocorreu o cumprimento da prisão temporária por homicídio qualificado. Agora, o suspeito encontra-se a disposição da Justiça.





