Presidente do TJCE, Nailde Pinheiro, assume Governo do Estado por seis dias

A desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), assume, interinamente, o Governo do Estado a partir desta segunda-feira, 7, e permanece no cargo até o dia 12 de novembro.





A magistrada ocupará a chefia do Poder Executivo em decorrência da viagem da governadora Izolda Cela ao Egito, onde acontecerá a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP-27).





Próximo na linha de sucessão, o deputado Evandro Leitão, que preside a AL-CE, também estará fora do País. Ele pediu licença por uma semana e fará uma viagem pessoal.





O vice-presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides Moraes, estará à frente do Poder Judiciário estadual neste período.





(TJ/CE)