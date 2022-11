TSE derruba o perfil de mais dois deputados no Twitter

Por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Twitter suspendeu mais mais duas contas de políticos ligados à direita neste domingo (6). Após suspender o perfil do ex-candidato a vice-presidente, Marcos Cintra, a plataforma derrubou as contas do deputados federais Coronel Tadeu (PL-SP) e Major Vitor Hugo (PL-GO).





Na sexta-feira (4), o perfil do vereador de Belo Horizonte e futuro deputado federal Nikolas Ferreira (PL) também foi bloqueado.





O Twitter não dá explicações sobre o que motivou a retenção das contas dos três políticos, mas exibe a seguinte mensagem: “A conta foi retida no Brasil em resposta a uma exigência legal”.





Todos os perfis foram derrubados após fazerem críticas à conduta do Tribunal Superior Eleitoral durante a disputa presidencial e levantado questionamentos sobre o processo.





Créditos: Gazeta Brasil