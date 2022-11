UM DOS HOMENS MAIS PROCURADOS DO CEARÁ MORRE EM TIROTEIO COM A POLÍCIA

Morreu na madrugada deste sábado, 26, homem apontado entre os criminosos mais procurados do Ceará. Igor Bezerra da Silva, 22 anos, conhecido como “Igor Barruada”, morreu em tiroteio com a Polícia Militar, segundo informou a assessoria de imprensa da corporação.





Conforme a assessoria da PMCE, a Força Tática do 2º Batalhão Policial Militar (2º BPM) se deparou cinco pessoas no bairro Jandaiguaba, em Caucaia. Eles abriram fogo contra os policiais, que reagiram. Ao realizarem buscas no entorno, Igor foi encontrado baleado, em posse de arma de fogo. Ele foi levado ao hospital, mas não sobreviveu.





Ele estava com com mandado de prisão em aberto e era suspeito de participação em homicídios em Caucaia.





IGOR já foi integrante da facção criminosa Comando Vermelho, mas deixou a organização em meio a um racha e passou a ser considerado neutro ou “massa”, como se usa no jargão.





Na ação, a PMCE apreendeu uma pistola calibre 9mm e mais de cem munições de vários calibres. Inquérito foi instaurado na Delegacia Metropolitana de Caucaia, para onde o material foi levado.