MATANÇA: MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM SOBRAL

Um crime de morte foi registrado na manhã deste domingo (27), no bairro Pe. Palhano.

Um jovem ainda não identificado foi morto com vários tiros de revólver após ter sido abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Segundo informações, a vítima teria ido atirar na rua e acabou sendo morto com vários disparos e também a pauladas e pedradas.





Investigadores do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa também estiveram no local, adotando as providências necessárias para iniciarem as investigações com o objetivo de identificar e prender os autores e a motivação do assassinato.





65 homicídios dolosos já foram registrados em Sobral no corrente ano!





Com Olivando Alves