Suposta leitura labial de Mourão a Bolsonaro repercute na web

Uma fala do vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) dirigida ao presidente Jair Bolsonaro (PL) repercutiu nas redes sociais. Ambos estiveram em cerimônia da Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, neste sábado (26). Mourão disse ao presidente que se aproximasse da multidão de apoiadores que estavam no local. Uma segunda frase foi atribuída ao general, que nega.





– Vai lá tirar foto com seu povo lá – disse Mourão ao se aproximar de Bolsonaro.





Em seguida, o vice-presidente teria dito para o chefe do Executivo “abrir o jogo”.





De acordo com Mourão, apenas a primeira frase é verdadeira.





– Tremenda mentira. O pessoal hoje inventa até leitura labial fake. A única coisa que eu disse para ele foi que ele devia ir lá com o povo que pedia que se aproximasse – afirmou ao site O Antagonista, mas sem dizer o que realmente teria falado em vez de “abre o jogo”.





Confira: