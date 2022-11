URGENTE: Autor de ataques em escolas no Espírito Santo é preso, afirma governador do ES

O autor de ataques com armas de fogo, nesta sexta-feira (25), em escolas de Aracruz, no Espírito Santo, foi preso. As informações foram divulgadas pelo governador Renato Casagrande.





“Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos”, disse o governador no Twitter.





Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas, segundo a prefeitura da cidade. A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e outros órgãos atuam no atendimento das vítimas.





A prefeitura de Aracruz confirmou o ataque em duas instituições de ensino, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e na escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), ambas no bairro Coqueiral.





De acordo com a Secretária de Segurança Pública do estado, o atirador conseguiu entrar na primeira escola, a EEFM Primo Bitti, após quebrar o cadeado do portão. Ele abriu fogo na sala dos professores, deixando duas professoras mortas e nove feridos.





O atirador prosseguiu para a segunda escola de carro, onde matou uma criança de 12 anos, e deixou duas pessoas feridas, ainda sem informação sobre a idade delas.





A Polícia Militar disse que o autor do crime já foi identificado como um aluno do turno da tarde da EEFM Primo Bitti, que fugiu em um veículo Renault Duster de cor dourada com a placa coberta em direção à orla. As buscas na tentativa de encontrá-lo seguem em andamento.





