Ataque a escolas em Aracruz: o que se sabe e o que falta esclarecer

Um ataque a duas escolas deixou três mortos e outros nove feridos em Aracruz, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (25). Os disparos aconteceram em duas escolas de um bairro afastado do centro da cidade. Não há informação da identidade do atirador e ele está foragido.





Onde aconteceu o ataque?





O caso aconteceu em duas escolas de Aracruz, cidade no norte do Espírito Santo, a cerca de 85 km da capital, Vitória. Foram atacadas pessoas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral, que é particular. As escolas ficam no bairro de Coqueiral, bairro que fica a 22 km do centro de Aracruz.





Como foi o ataque?





Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o caso aconteceu entre 9h30 e 9h40 desta sexta-feira (25).





De acordo com o capitão Alexandre, do 5º Batalhão de Polícia Militar, um jovem entrou na escola Primo Bitti e fez vários disparos com uma pistola, matando dois professores. Em seguida, ele foi de carro – um Renault Duster de cor dourada com as placas tampadas – até o Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde matou um aluno. Outras 11 pessoas ficaram feridas.





Ainda de acordo com o capitão, o jovem fugiu no veículo em direção à orla. A polícia faz buscas na região.





Quantas pessoas estavam nas escolas no momento dos ataques?





Segundo dados do Censo Escolar de 2021, a escola Primo Bitti tem cerca de 500 alunos matriculados. O governo estadual não confirmou quantos alunos estavam no local no momento do atentado. Também não há informações sobre o número de alunos que estavam na Centro Educacional Praia de Coqueiral.





Quem são as vítimas?





Dois dos mortos são professores da escola Primo Bitti, e o terceiro, um aluno do Centro Educacional Praia de Coqueiral. As vítimas não foram identificadas até a última atualização desta reportagem.





Quem é o atirador?