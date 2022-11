Urgente: Aluno com roupa camuflada invade escolas, mata 3 professores e deixa 9 feridos

Um ataque a duas escolas deixou três mortos e outras nove feridos em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (25).





Os disparos aconteceram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e uma escola particular na mesma via.





Segundo a polícia militar, o atirador é um aluno do período da tarde da escola estadual Primo Bitti. O aluno teria invadido a escola com uma pistola e feito vários disparos. Na ação, ele invadiu a sala dos professores, onde seguiu atirando. Na unidade, duas pessoas foram mortas.





Ele deixou o local de carro e seguiu para uma escola particular que fica na região. Na unidade, que não teve o nome divulgado, ele deixou cinco pessoas feridas e uma pessoa morta.





A identidade e idade das vítimas não foi divulgada. Segundo os bombeiros, uma delas teve de ser resgatada pelo helicóptero ao hospital.





A polícia informou que faz buscas pelo aluno. Até a publicação ele ainda não havia sido encontrado.





Em uma publicação no Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou que as escolas tinham sido invadidas e que acompanhava a investigação.





O Sinidicato das Escolas Particulares (Sinepe) disse à reportagem que ainda está buscando mais detalhes sobre o caso.





(Terra Brasil Noticias)