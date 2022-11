VÍDEO: Lula é chamado de “ladrão” por torcida em estádio no Catar

Torcedores brasileiros mandaram um “recado” ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diretamente do estádio Lusail Stadium, em Doha, no Catar. Na arquibancada, durante a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, um dos gritos que ecoava era “Lula, ladrão, o seu lugar é na prisão”.





O Lusail Stadium foi tomado pelas cores verde e amarelo. O Brasil ocupa a nona posição entre os países que mais compraram ingressos para a Copa do Mundo.





A Seleção Brasileira levou a melhor sobre a Sérvia, finalizando a partida com o placar de 2 a 0. Ambos os gols foram de Richarlison. O Brasil lidera o grupo G, que também conta com Camarões, Suíça e Sérvia.

"Lula ladrão seu lugar é na prisão " pic.twitter.com/9kH32EcAVP — Ana Serra🙏🇧🇷🙏 Bolsonaro22🙏 😎🙏 (@Naninha58) November 24, 2022