Com aumento dos casos de Covid, Santa Casa de Sobral suspende visitas a pacientes do hospital

Em decorrência do novo aumento número de casos de Covid-19 no Ceará, a Santa Casa de Sobral, suspendeu a visitação de pacientes internados no hospital. A medida entra em vigor a partir de hoje (25) e segue por tempo indeterminado.





Conforme comunicado divulgado pela unidade de saúde através das redes sociais, a ação segue a recomendação do Governo do Ceará, com o intuito de evitar a disseminação da doença. Com isso, ficam suspensas as visitas aos pacientes das enfermarias, unidades de terapia intensiva (UTI) e sala de reanimação, exceto em casos determinados pela direção do hospital.





Essa não é a primeira vez que a Santa Casa suspende a visitação por conta da pandemia. Em outros períodos mais críticos do aumento de casos da Covid no estado o hospital adotou a mesma medida.









Confira abaixo as medidas adotadas pela Santa Casa de Sobral





Estão suspensas as visitas, com exceção das autorizadas pela direção;

Será permitido apenas acompanhantes aos pacientes amparados por lei (menores de idade, idosos e portadores de deficiência);

Acompanhantes e visitantes devem portar passaporte vacinal;

Todos devem utilizar máscara durante a entrada e a permanência dentro do hospital. (SPN)