VIOLÊNCIA SEM CONTROLE EM SOBRAL: Três homicídios em menos de um mês na "Rua do Bueiro"

Os moradores da rua estão assustados e pedindo mais segurança às autoridades.

Em menos de um mês três pessoas foram executadas na rua Joaquim Miguel conhecida como ‘Rua do Bueiro’ no bairro Santa Casa em Sobral. O primeiro homicídio aconteceu dia 31 de outubro quando um grupo de pessoas foi surpreendido por indivíduos armados com arma de fogo que atiraram ferindo dois homens e matando outro no local.





O segundo crime aconteceu dia 20 de novembro quando Antônio Ivanildo da Silva, 49, morador do distrito de Jaibaras foi atingido por vários disparos de arma de fogo sendo socorrido para uma unidade hospitalar e morreu minutos depois. De acordo com familiares Ivanildo estava visitando parentes na rua do Bueiro.





á na noite dessa quarta-feira (23), por volta das 21h, dois indivíduos em uma motocicleta usando arma de fogo fizeram a terceira vítima na rua executando um homem conhecido por Antônio Juscelino, 53. A vítima era funcionário público e de acordo com familiares trabalhava há 38 anos na Prefeitura de Sobral.





Os moradores da rua estão assustados com o que tem acontecido nos últimos dias. Uma moradora que não quis se identificar disse para o Portal Paraíso que “o negócio está sério. Eu tenho até medo de sair, está muito perigoso aqui”. disse a moradora.





As polícias civil e militar realizam diligências para desvendar os crimes e prender os autores dos homicídios.





Com informações de Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso