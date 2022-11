URGENTE: Bolsonaro realiza reunião de emergência com ministros e aliados

Jair Bolsonaro realiza na manhã desta terça-feira (01) uma reunião de emergência com ministros militares e aliados para discutir o fim dos bloqueios nas estradas brasileiras. Desde domingo à noite, bolsonaristas inconformados como resultado das urnas estão interrompendo o trânsito em rodovias federais





Estão no Palácio da Alvorada o ministro da Justiça, Anderson Torres; o chefe da AGU, Bruno Bianco e o ex-ministro da Defesa e candidato a vice Braga Netto. O comandante da Aeronáutica, o Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Junior, e o ex-ministro Rogério Marinho também estão com o presidente.





A expectativa é que Bolsonaro fale ainda hoje sobre o resultado das urnas e sobre as manifestações.





Com informações de O Antagonista