URGENTE! Polícia Civil procura suspeito de homicídio de adolescente em campo de futebol em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) divulgou, nesta quarta-feira (9), foto e nome de um suspeito envolvido no homicídio de um jovem de 17 anos que foi morto por disparos de arma de fogo quando estava em um campo de futebol, em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Contra o alvo há um mandado de prisão preventiva em aberto.





Segundo informações policiais, o suspeito identificado como João Alfredo Duarte Salgueiro, de 34 anos, é investigado por um homicídio em que vitimou um adolescente de 17 anos, no momento em que o jovem participava de um treino em um campo de futebol. O crime ocorreu, no dia 12 de outubro, no bairro Centro, em Sobral.





A Polícia Civil segue com diligências com a finalidade de localizar e prender o suspeito, que está com mandado de prisão em aberto, e segue foragido da justiça.









Denúncias





A Polícia Civil ressalta a importância da participação da população para auxiliar os trabalhos policiais e ressalta que denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3677-4711, que é o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.





As denúncias podem ser encaminhadas também para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.