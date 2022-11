Padre abandona missa após discussão com fiéis sobre Lula

"Se eu não posso mais pregar a verdade, então para que ser padre?", questionou o pároco apoiador de Bolsonaro.





O padre de uma igreja católica da cidade de Nerópolis, Região Metropolitana de Goiânia, aparece em um vídeo tirando a batina e abandonando a missa após uma discussão sobre política entre ele e uma fiel.





O pároco Danillo Neto precisou usar as redes sociais para explicar o que aconteceu. Apoiador de Jair Bolsonaro (PL), o religioso responsável pela Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria pediu neste domingo (6) que os fiéis que fossem eleitores de Lula deixassem o templo.





– Havia um grupo de jovens em frente à igreja, marginais que estavam vendendo droga. Eu os questionei e eles disseram: “Faz o L, padre”. Eu fiquei com muita raiva. Já cheguei na igreja dizendo: “Gente, tá errado, será que vocês não veem isso? Tá errado” – contou o padre.





De acordo com testemunhas, uma fiel petista se indignou e começou uma discussão no local. Na ocasião, outras pessoas presentes fizeram o símbolo do “L” com as mãos.





– Uma mulher saiu do fundo da igreja gritando um monte de coisa, disse que não precisava de padre. Outra também disse que não precisava de doutrina – acrescentou o padre.





Inconformado, ele resolveu deixar a missa.





– Se eu não posso mais pregar a verdade, então para que ser padre? – questionou. (Pleno News)