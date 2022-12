A três dias das oitavas, Danilo e Alex Sandro vão treinar, mas Neymar segue no hotel

A Seleção joga mais tarde, nesta sexta-feira, contra Camarões, na última partida da primeira fase pelo grupo G. Apesar do jogo garantir o primeiro lugar da chave, as atenções estão voltadas para o trio de desfalques Alex Sandro, Danilo e Neymar. Principalmente para o camisa 10.





Na manhã desta sexta-feira, 10 horas antes do Brasil entrar em campo no Lusail – 16h no fuso brasileiro -, Neymar não foi a campo mais uma vez. Saíram do hotel para o estádio do Al-Arabi, usado pela Seleção, apenas Danilo e Alex Sandro. A três dias das oitavas de final, a expectativa de ver Neymar em campo diminui sem fazer testes com bola no CT.





Neymar segue em tratamento no hotel e deve fazer outro trabalho também na concentração mais tarde. A Seleção trata com cautela o retorno do jogador para as oitavas de final. Sem dar prazo.





Acompanharam Danilo e Alex Sandro o médico Rodrigo Lasmar, o fisioterapeuta Ricardo Sassaki, o fisiologista Guilherme Passos e o massagista Sergio Luis de Oliveira.





Com informações de ge