Sobral recebe ciclopatrulhamento da Guarda Civil Municipal

A Guarda Civil Municipal de Sobral ganhou nesta quinta-feira (1/12), nova equipe de ciclopatrulhamento que atuará nas ciclovias e ciclofaixas que auxiliará na segurança dos espaços públicos. De acordo com a Secretaria Secretaria da Segurança Cidadã, “serão 18 agentes que atuarão em regime de escala, com 10 guardas patrulhando diuturnamente a cidade. As bicicletas são elétricas e todas equipadas”.





O objetivo segundo a secretaria é aproximar o cidadão, que utiliza as vias que serão patrulhadas, da corporação. ainda de acordo com a secretaria “as bicicletas são elétricas e todas equipadas. A autonomia em quilômetros é de 60 kms e conta com cinco velocidades de assistente de pedal, alcançando a potência mínima de 350 W, com velocidade máxima de 25 km/h.





Na manhã dessa quarta-feira (30), o Deputado Federal Moses Rodrigues publicou em suas redes sociais que garantiu para Sobral o valor de R$ 3 milhões para o reaparelhamento e modernização da Guarda Municipal.





Por Edwalcyr Santos / Sistetma Paraíso