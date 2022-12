AGORA: Preço da gasolina volta a subir nos postos após duas semanas de queda, diz ANP

O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país voltou a subir na última semana, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta segunda-feira (12).





O preço médio do litro subiu de R$ 5,03 para R$ 5,18 na semana de 4 a 10 de dezembro.





O litro do etanol hidratado passou de R$ 3,85 para R$ 3,84.





Já o preço médio do diesel passou de R$ 6,55 para R$ 6,53o litro.





(Terra Brasil Noticias)