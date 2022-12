Mala de passageiro explode em terminal do aeroporto de Guarulhos (SP)

A administração do aeroporto não soube especificar do que era o spray que causou a explosão da mala.

Segundo a GRU Airport, que administra o aeroporto, houve uma intercorrência com um spray, que estava dentro da bagagem de um passageiro. Apesar do incidente, não houve feridos.

Uma mala explodiu na área de check-in do Terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, região metropolitana, na manhã desta segunda-feira (12). Ninguém ficou ferido.

Ao vivo no #BalançoGeral: mala de passageiro explode no saguão do aeroporto internacional de Guarulhos.



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNIaw pic.twitter.com/YOzCvTR6YW