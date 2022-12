Ao ajudar motociclista acidentado, PM descobre delivery de drogas

Um motociclista, de 26 anos, foi preso por tráfico de drogas na tarde dessa sexta-feira (30/12), depois de se acidentar na Rua Manoel Inácio de Souza, no Jardim dos Estados, em Campo Grande (MS). A polícia passava no momento do acidente e decidiu ajudar o rapaz quando encontrou uma bag de entregar recheada de drogas.





De acordo com o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar parou para atender um motociclista acidentando quando viu grande número de pessoas em volta do rapaz. Ao notar a presença da equipe, o jovem ficou bastante nervoso afirmando que uma pessoa estava a caminho para levar a mochila, despertando a curiosidade dos militares, que decidiram revistar a bag.





Créditos: Metrópoles