Time brasileiro anuncia a contratação do atacante Luis Suárez

O presente de Natal do torcedor gremista demorou, mas chegou. Neste sábado (31/12), o clube anunciou a contratação do atacante uruguaio Luis Suárez, de 35 anos. O acordo com o novo camisa 9 vai até o final de 2024.





Os últimos detalhes da negociação foram acertadas na sexta-feira (30/12) pelo vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Caleffi, e o diretor de futebol, Antônio Brum. O jogador assinou o contrato neste sábado. O Tricolor Gaúcho conta com um plano de marketing para concluir a negociação.





Suárez estava no Nacional, do Uruguai, clube que o revelou para o futebol. Ele foi campeão da Champions League ao lado de Neymar e Messi no Barcelona, além de ter passagens pelo Liverpool, Atlético de Madrid e Ajax. O jogador também é um dos símbolos da seleção uruguaia e foi destaque na Copa de 2010.





O jogador foi um dos principais desejos da diretoria e da torcida gremista e é o principal reforço do clube para a temporada de 2023, após o clube confirmar o retorno para a série A do Brasileirão.





Créditos: Metrópoles

Vamos, @LuisSuarez9! Estamos preparados para conquistarmos grandes feitos juntos! 💪🏽🇪🇪 pic.twitter.com/P5pxKlPZJp — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022