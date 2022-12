Aos 21 anos, Pelé tinha mais gols do que Messi, Mbappé e CR7 juntos

Depois do tricampeonato conquistado pela Argentina, muitos comentaristas teimam em apontá-lo como o maior jogador da história, acima de Pelé e Maradona.





Claro, tudo é uma questão de ponto de vista. Cada um pode pensar o que quiser. Mas a coluna resolveu fazer uma comparaçãozinha bem simples para refrescar a memória dos mais desavisados.





Pesquisamos quantos gols já havia marcado em sua carreira, quando tinha apenas 21 anos de idade. E os números são impressionantemente favoráveis ao Rei.





Como se já não bastasse o fato de já ter sido campeão do mundo aos 17 anos (Suécia/1958), Pelé, aos 21 anos, já contabilizava 479 gols. Se você somar os gols de Messi (51), Mbappé (116) e CR7 (36) com essa mesma idade, não chega nem na metade do eterno camisa 10 do Santos Futebol Clube. Veja os números a seguir:





Artilheiros aos 21 anos

Eto’o – 25 gols

Henry – 31 gols

Suarez – 35 gols

CR7 – 36 gols

Lewandowiski – 41 gols

Fred – 41 gols

Messi – 51 gols

Rivaldo – 54 gols

Benzema – 62 gols

Rooney – 66 gols

Owen – 76 gols

Romário – 82 gols

Aguero – 84 gols

Raul – 91 gols

Haaland – 115 gols

Mbappé – 116 gols

Neymar – 140 gols

Maradona – 155 gols

Ronaldo – 167 gols

Pelé – 479 gols

Créditos: Metrópoles.