Crianças são encontradas mortas em SC; mãe e padrasto também morreram

Os corpos de duas crianças foram encontrados enterrados, com sinais de violência, na tarde dessa sexta-feira (23), em Novo Horizonte, no Oeste de Santa Catarina. A Polícia Civil acredita que sejam as filhas de 5 e 8 anos de uma mulher achada morta um dia antes na mesma região.





As três estavam desaparecidas desde sábado (17), junto com o padrasto das meninas, que também pode ter sido morto — o corpo que seria dele foi achado carbonizado na terça (20) e passa por perícia para ser identificado.





Créditos: Metrópoles.