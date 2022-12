Após restrições pela Covid-19, Fórmula 1 cancela GP da China de 2023

A organização da Fórmula 1 anunciou o cancelamento do GP da China da categoria após o aumento de casos de Covid-19 e a política de Covid zero adotada no país. A informação foi oficializada nesta sexta-feira, 2, e este será o quarto cancelamento consecutivo de corridas no país, que apareceu pela última vez no calendário em 2019. Nos demais anos, a situação da pandemia impediu a realização da etapa. A categoria fez pedidos ao governo chinês, como a garantira de que profissionais da categoria poderiam entrar e sair do país em abril sem atrasos ou necessidade e quarentena. Como o pedido foi negado, a etapa não acontecerá. Com isso, a temporada de 2023 deverá ter 23 corridas, embora a organização ainda esteja trabalhando com a possibilidade de substituir a etapa de Xangai. A pista de Portimão, em Portugal, aparece como principal candidata caso a FIA opte por substituir o GP da China. A temporada da Fórmula 1 começa em 5 de março no Bahrein, sendo seguido do GP da Arábia Saudita, em 19 de março, e da Austrália, em 2 de abril.