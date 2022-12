FIM DOS TEMPOS: Filhos confessam que mataram pai por causa da aposentadoria

Um idoso de 89 anos foi encontrado morto nesta quarta-feira (30), em uma pedreira que fica próximo a comunidade indígena de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Coincidentemente, Alonço Cabreira foi localizado no mesmo local em que a filha de 11 anos foi assassinada em 2021, vítima de estupro coletivo e assassinato.





O idoso estava desaparecido após ter ido almoçar na casa de um filho na última segunda-feira (28). De acordo com o G1, os filhos do idoso confessaram o crime. Na delegacia, eles informaram que queriam ficar com a aposentadoria do homem, por isso cometeram o latrocínio, roubo seguido de morte. Miguelito Ortiz Cabreira, de 21 anos, e Michelle Cabreira Ortiz, de 23, confessaram o crime ao delegado Erasmo Cubas, que acompanha o caso.





Além deles, outras duas pessoas também foram ouvidas na delegacia. Eles podem responder por ocultação de cadáver e latrocínio.





(Correio 24 horas)