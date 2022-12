Bandidos explodem agência do Banco do Brasil, em Ipu, no Ceará

Uma agência do Banco do Brasil foi explodida por criminosos no município de Ipu, na madrugada desta quarta-feira (7). O impacto da explosão também atingiu a sede da prefeitura que fica próximo ao banco, segundo o secretário de turismo da cidade.





Antes da ação, os criminosos atiraram contra a sede da segurança pública de Ipu. Conforme um agente da cidade, não houve feridos.





O ataque criminoso foi registrado por câmeras de segurança da agência. As imagens mostram um suspeito dentro do banco. O suspeito mexe em um caixa eletrônico. Instantes depois ele corre do local e depois ocorre a explosão. Em seguida, aparecem outros três criminosos. Não há informações se os homens conseguiram levar o dinheiro do local.





Em outros vídeos, o grupo aparece armado e encapuzado dentro de uma caminhonete de cor branca. Também há imagens de um dos suspeitos caminhando pelas ruas do município com uma arma longa e outra pequena.





Os disparos assustaram o moradores e causaram pânico no município de pouco mais de 40 mil habitantes.





Sede da prefeitura atingida





Conforme o secretário municipal de Turismo de Ipu, Pedro Ramises Martins, a explosão na agência bancária causou estragos na sede da prefeitura, que fica próxima a agência.





Ramises, que também mora próximo ao local, informou através da rede social, que todos na casa dele estavam a salvo e que foram "cenas de guerra".





"Praticamente do lado da minha casa. Muitos disparos, cenas de guerra mesmo. Ainda impactado aqui. Toda a solidariedade ao guerreiros da Polícia Militar, por terem resistido com bravura a essa loucura", publicou o secretário.





Destruição





Imagens registradas pelo portal Ipu Post mostram como ficou o interior da agência bancária após o ataque com explosivos. Parte da estrutura de ferro desabou e ficou retorcida, além da fachada de vidro destruída.





Uma estrutura da prefeitura que fica ao lado da agência também teve vários compartimentos atingidos e equipamentos quebrados.