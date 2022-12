CHAVAL-CE: GRUPO CRIMINOSO MATA IDOSO APENAS POR SER "AMIGO DA POLÍCIA"

Lamentavelmente, em outra ação criminosa ocorrida no município de Chaval, a polícia registrou um homicídio em que a vítima foi um idoso identificado como Francisco Filho do Nascimento, conhecido por todos de “Meu Vô”, de 64 anos.





O blog Camocim Polícia 24h entrou em contato com a PM e foi informado que era por volta das 02h20 da madrugada desta terça-feira, 06, quando surgiu uma informação que um idoso tinha dado entrada no hospital local com várias lesões a bala.





Imediatamente equipes policiais se mobilizaram e foram informadas por familiares do idoso que cerca de cinco indivíduos tentaram arrombar a residência da vítima localizada na Rua do Salgado, bairro Porto do Salgado. O idoso tentou segurar a porta para que os bandidos não invadissem, mas não conseguiu. Teve início uma saraivada de bala e a vítima foi alvejada com nove perfurações a bala na altura do tórax.





O idoso foi socorrido ao hospital local e transferido imediatamente à Santa Casa de Sobral, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos graves e veio a óbito momentos depois de dar entrada.









Motivação









De acordo com a polícia, o idoso não tinha nenhum envolvimento com o crime, era um cidadão de bem e querido por todos naquela comunidade. Um agricultor dedicado ao trabalho apesar da idade. A polícia acredita que a boa relação que o idoso mantinha com o policiamento local teria sido a única motivação para o crime. A polícia investiga se esse caso tem alguma relação com a execução do menor de idade ocorrido momentos antes.





Operações policiais estão sendo realizadas objetivando capturar os criminosos. A polícia pede a colaboração da população no sentido de denunciar, mesmo que de forma anônima, o paradeiro dos bandidos.





Do blog: Enquanto isso, bandido de toda espécie sendo solto a "torta e a direita" nas "Audiências de Custódias" da vida. A Tendência é piorar, como diz o ditado: "uma andorinha só não faz verão!"





(Camocim Polícia 24h)