A bactéria que tem matado crianças pelo mundo

Uma bactéria, denominada streptococcus A, matou ao menos nove crianças no Reino Unido, segundo a imprensa britânica. Desde setembro, foram registradas mais de 4 mil notificações de doenças em razão da bactéria, número imensamente maior do que os 1,3 mil casos registrados nos últimos cinco anos.





Na terça-feira 6, o jornal Daily Mail informou que a nona morte foi de uma menina de cinco anos. “Uma carta foi enviada aos pais informando sobre a trágica perda e oferecendo informações sobre os serviços de apoio disponíveis na escola para nossas crianças neste tempos tão tristes”, declarou a escola onde a criança estudava.





A bactéria streotococcus A, que pode causa amigdalite, escarlatina ou pneumonia, tem causado alerta no Reino Unido desde setembro, quando os casos começaram a aparecer, de acordo com a BBC.





Apesar de normalmente serem casos leves, alguns pacientes estão apresentando um quadro de gravidade incomum. Depois da confirmação da sexta morte, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido fez um alerta para a população. O órgão associa o aumento de casos a “grandes quantidades de bactérias circulantes e mistura social”. A streptococcus A é uma bactéria altamente infecciosa e que pode ser transmitida por meio de contato próximo.





Segundo Nick Gibb, do Departamento de Educação do Reino Unido, Nick Gibb, as autoridades locais estão estudando uma forma de combater esse surto. Está em análise a possibilidade de prescrever antibióticos preventivos às crianças que tiveram contato com a bactéria.





Via Terra Braisil Notícias