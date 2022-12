Bebê de 4 meses morre sufocada com sacola em Hidrolândia

Uma bebê de quatro meses morreu na noite deste domingo (11/12), ao se asfixiar com uma sacola em casa, no bairro dos Andrades, em Hidrolândia.





A mãe da criança relatou aos policiais militares, que havia deixado ela em sua cama e ao retornar pouco tempo depois, se deparou com a pequena com um saco plástico no rosto e a boca já pálida.





Imediatamente, ela pediu ajuda de uma irmã e um cunhado, tendo retirado o objeto da cabeça e em seguida, socorrido a criança para o Hospital Municipal, porém deu entrada na unidade já sem vida. O médico plantonista atestou que não havia qualquer sinal de violência no corpo.





A Polícia foi até a residência, na rua Maria Aquino de Sousa, para colher mais detalhes. O corpo foi recolhido para o núcleo da Perícia Forense, em Crateús.





(A Voz Sta. Quitéria)