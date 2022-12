PRF prende homicida foragido da justiça em ônibus interestadual, em São Gonçalo do Amarante/CE

Na manhã de hoje (12), a Polícia Rodoviária Federal prendeu, em um ônibus interestadual, um homem foragido da justiça. A abordagem aconteceu no km 74 da BR 222, município de São Gonçalo do Amarante/CE.





A prisão se deu quando os policiais realizavam fiscalização de rotina voltada ao transporte de passageiros, ao abordarem um ônibus que fazia a linha Belém/PÁ - Natal/RN e consultarem a lista de passageiros, constataram a existência de mandado de prisão em aberto, em desfavor de um dos passageiros.





O homem, de 45 anos, é natural do Pará e é procurado pela justiça do Maranhão, acusado do crime de homicídio qualificado por meio insidioso ou cruel, crime hediondo, previsto no artigo 121, parágrafo 2, inciso III, do Código Penal Brasileiro.





O foragido foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante, onde ficou à disposição da Justiça.





Outro caso: Também em São Gonçalo do Amarante, na manhã de domingo (11), um homem foi preso por ter contra si mandado de prisão em aberto referente à pensão alimentícia não paga, expedido pela Vara Única da Comarca de Pentecoste/CE.





A abordagem foi feita no km 60, da BR 222 e o detido encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia.