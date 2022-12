Bombeiro desaparece no mar enquanto buscava turista afogado em Jericoacoara

Sargento conseguiu resgatar a vítima, mas voltou ao mar para pegar os equipamentos de kite surf do turista e sumiu no mar.

Um sargento do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), de 36 anos, desapareceu no mar enquanto buscava um turista francês afogado na praia de Jericoacoara, litoral Oeste do Ceará, na noite desta terça-feira (6).





Segundo informações da corporação, o militar sumiu após uma operação de salvamento de um estrangeiro que praticava kite surf.





O sargento conseguiu resgatar o turista, mas voltou ao mar para pegar os equipamentos esportivos da vítima. Durante a busca do material, ele caiu no mar. O bombeiro está desaparecido desde o início da noite.





BUSCAS





Ainda conforme a corporação, foram acionadas equipes de busca e resgate do quartel de Itapipoca e também de Fortaleza. Foi solicitado o apoio da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER).





Guarda-vidas que estavam no local também se mobilizaram nas buscas e entraram na água com botes infláveis.





