Tirullipa pede desculpas após caso de assédio na Farofa da Gkay: “Só tentei levar alegria”

Após Tirullipa ter sido expulso da Farofa da Gkay nesta terça-feira (6) por um episódio de assédio, o humorista usou suas redes sociais para se posicionar sobre o ocorrido.





Junto com o vídeo pedindo desculpas, ele escreveu a legenda:





“Meu esclarecimento e meu pedido de desculpas#perdão #maisamor #deussabedetodasascoisas”





Na publicação, ele pede desculpas por seu comportamento durante a dinâmica “A caixa d’água do Tiru”, em que influenciadoras tentavam achar um sabonete no fundo do reservatório.