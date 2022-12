Cachorro levou uma flechada na cabeça e sobreviveu: parece milagre!

Esta história parece um milagre, embora seja totalmente explicada pela medicina. Mas, é compreensível pensar em milagre. Imagina o tamanho do susto se você visse que seu cachorro levou uma flechada na cabeça e nada de ruim, aparentemente, aconteceu com ele.





Bem, essa é uma história real que aconteceu em Devine, no estado do Texas (EUA). Stacee Gomez ficou chocada quando estava visitando seu pai e viu seu cachorro, Boomer, com uma flecha saindo de sua cabeça.





Momentos antes, Stacee notou Boomer brincando alegremente no quintal de sua casa. Logo depois ela ouviu o outro cachorro de seus pais, Lola, latindo em pânico. Foi quando ela viu Boomer pela janela da varanda e mal pôde acreditar.





Entrei em pânico e gritei. Então meu pai meio que veio correndo e eu disse a ele: ‘Papai, ele tem uma flecha na cabeça!’”, disse Stacee ao KENS5 News.





A família ligou imediatamente para o escritório do xerife e levou Boomer ao hospital veterinário. O veterinário disse a eles que Boomer teve muita sorte, pois a flecha ricocheteou em seu crânio e foi direto para o outro lado. No entanto, fraturou o osso orbital e a cavidade nasal.





“Se tivesse perfurado seu crânio, provavelmente o teria matado instantaneamente”, disse Stacee.





A cirurgia removeu a flecha, mas Boomer tem uma longa recuperação pela frente. Ele também terá que se aposentar da caça por causa do dano no nariz. Boomer foi um presente de Natal de Stacee e seus irmãos para seu pai.

O xerife do condado de Medina agora está investigando e planeja revisar a flecha em busca de evidências de quem o cachorro levou uma flechada. Mais informações sobre a investigação não estão disponíveis no momento.





A família abriu um GoFundMe online para arrecadar dinheiro para as contas médicas de Boomer. Eles atualizaram a todos que Boomer está de volta em casa se recuperando.





Stacee comentou mais tarde no Facebook: “Em nome da minha família, gostaríamos de agradecer a todos por todo o apoio, orações, doações e manifestações de amor de todos vocês. Boomer está em casa e descansando. Ele está se ajustando ao seu cone (ele não é fã rs). Ele tem sido tão forte durante toda essa provação. E estamos surpresos por ele ter conseguido voltar para casa e começar sua recuperação.”





“Não esperávamos que isso explodisse do jeito que aconteceu, mas estamos muito felizes em informar que isso nos ajudou a iniciar uma investigação para trazer à tona a pessoa que fez isso com o Boomer e cobrir todas as contas médicas do Boomer. Não podemos agradecer a vocês o suficiente”, finalizou Stacee.





Compartilhado de Reshare Worthy