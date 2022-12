Turista português viraliza na web narrando o assalto que sofreu no Rio de Janeiro: Ladrão pretendia presentear namorada com celular roubado; VEJA VÍDEO

Um turista português teve o celular roubado assim que chegou na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), na terça-feira (6.dez). A vítima viralizou na internet ao gravar um vídeo contando como o caso ocorreu.





Segundo ele, assim que chegou a praia, decidiu tirar uma foto com um amigo em uma escultura. Naquele momento, um ladrão passou de bicicleta e rapidamente furtou o aparelho do visitante.





A vítima conseguiu localizar o aparelho através de um aplicativo do celular e acionou a polícia. Foi descoberto que o criminoso teria entrado em uma rede social e que ele presentearia a namorada com o produto do furto.





Os PMs conseguiram recuperar o celular, mas ninguém foi detido. Os agentes entraram em contato com a namorada do criminoso e a alertaram que viram, por um aplicativo que o bandido tinha se conectado, que ele teria contato com outras mulheres. A PM informou que vai apurar a conduta dos policiais envolvidos.